أولمبي السودان يهزم عمان في دورة الألعاب العربية ويتأهل





فاز المنتخب الأولمبي السوداني على منتخب عمان الأولمبي لكرة القدم بنتيجة (2-0) في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من دورة الألعاب الرياضية العربية، المقامة بالجزائر، وخرج من الدور الأول للبطولة.

وجاءت نتيجة المباراة بمثابة مفاجأة، في ظل المستوى الفني المرتفع الذي قدمه لاعبو المنتخب العماني في مباراتي الجولة الأولى والثانية، أمام الجزائر ولبنان على التوالي، وخاصة أن الفوز أو التعادل كان ضمانا لوصول الأحمر الأولمبي إلى نصف نهائي البطولة.

لكن هزيمة المنتخب العماني جمدت رصيده عند 4 نقاط، فيما ارتفع رصيد منتخب السودان إلى 6 نقاط، كما ارتفع رصيد منتخب الجزائر إلى 7 نقاط، بعد فوزه على لبنان، ليتأهل الجزائر والسودان للدور نصف النهائي.