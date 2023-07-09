شاهد الأهداف: المغرب تهزم مصر وتحصد بطولة أمم إفريقيا للشباب





نال المنتخب المغربي للشباب، ليل السبت الأحد، لقب كأس أمم إفريقيا للشباب (أقل من 23 عاما)، بعد فوزه على نظيره المصري 2-1، وهنأ العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أعضاء المنتخب بهذا الفوز الذي يبعث على “السرور والاعتزاز”.

واستهل المنتخب المصري للشباب التسجيل في الدقيقة العاشرة بتسديدة من محمود صابر، لكن هذا اللاعب غادر الملعب مطرودا بالبطاقة الحمراء بعد 5 دقائق من إحرازه الهدف.

وتمكن المنتخب المغربي من إحراز التعادل في الدقيقة الـ37، عن طريق يانيس بكراوي الذي أسكن الكرة الشباك المصرية بعد تمريرة متقنة لزميله بلال خنوس.

وظل الوضع على حاله في الوقت الأصلي للمباراة، حيث لم ينجح أي فريق بحسم النتيجة، فتم الاحتكام إلى الوقت الإضافي، الذي أحرز فيه المغرب هدف الفوز عن طريق تسديدة قوية لأسامة ترغالين.

وصعدت مصر إلى النهائي بعدما هزمت غينيا بهدف مقابل لا شيء في نصف النهائي. أما المنتخب المغربي فوصل النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح على مالي في الدور ذاته.

وتعد هذه البطولة مؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وبوصول المنتخبين المغربي والمصري إلى المباراة النهائية في البطولة ضمنا مشاركتهما في دورة الألعاب الأولمبية الدولية.

“سكاي نيوز عربية”