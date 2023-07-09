شاهد بالفيديو .. تحرك مئات المتطوعين للقتال مع الجيش إلى الخرطوم





نجحت الدعوة التي أطلقها قائد الجيش السوداني “البرهان” في استقطاب عشرات الآلاف من المتطوعين للقتال إلى جانب القوات المسلحة السودانية في مواجهة قوات “الدعم السريع”.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها قناة الجزيرة وكانت قد تداولتها المنصات الرقمية السودانية، تحرك مئات الجنود المتطوعين لدى القوات المسلحة السودانية من مدينة الدامر التي تقع في ولاية نهر النيل شمالي السودان، باتجاه العاصمة الخرطوم، لمساندة الجيش في المواجهات والاشتباكات العنيفة المتواصلة في عدّة محاور مع قوات الدعم السريع. ويظهر أحد الفيديوهات شاحنات تنقل عسكريين بأعداد كبير وسط تواجد كبير من الأهالي الذين ودعوهم قبل توجههم للخرطوم.

رصد – الجزيرة نت