السودان يواجه سوريا في قبل نهائي الأولمبياد العربي لكرة القدم





حقق منتخب الجزائر الأولمبي فوزا على لبنان بنتيجة (2-0) اليوم السبت في عنابة بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورة الألعاب العربية.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 7 نقاط، ليتصدر المجموعة الأولى، فيما حل منتخب السودان وصيفا بـ6 نقاط، وتجمد رصيد عمان عند 4 نقاط، بينما ظل لبنان بلا رصيد.

وتأهل منتخب الجزائر إلى جانب السودان عن المجموعة الأولى إلى نصف نهائي البطولة، في حين خرج لبنان وعمان من دور المجموعات. وكانت سوريا والسعودية تأهلتا عن المجموعة الثانية في المركزين الأول والثاني على التوالي، عقب فوزهما على موريتانيا وفلسطين (4-2) و(2-1) على الترتيب.

وفي الدور نصف النهائي المقرر الثلاثاء المقبل على ملعب ” 19 أيار/مايو 1956″، يلتقي المنتخب الجزائري مع نظيره السعودي، فيما يواجه منتخب سوريا منافسه السودان. ويذكر أن مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب العربية اقتصرت على 8 منتخبات لأقل من 23 عاما.

“كووورة”