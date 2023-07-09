بنما تنهي مغامرة قطر في الكأس الذهبية برباعية





ودع المنتخب القطري منافسات بطولة الكأس الذهبية، بعد خسارته بنتيجة (0-4)، فجر اليوم على ملعب AT&T في أرلينجتون بدالاس، في ربع نهائي البطولة المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وأحرز أهداف بنما كل من إدجار بارسيناس وإسماعيل دياز “3 أهداف” في الدقائق 19 و56 و63 و66.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، سيطر المنتخب البنمي على مجريات الشوط الأول، ونجح في تسجيل هدف مبكر حافظ عليه حتى نهاية هذا الشوط.

ولم يظهر فيه المنتخب القطري بالشكل المطلوب ولم تشكل هجماته أي خطورة حقيقية على مرمى بنما، باستثناء كرة بسام الراوي لاعب قطر، والتي تلقاها من ركلة ركنية استقبلها برأسه قوية كانت في طريقها للمرمى لكن حارس بنما تصدى لها وأخرجها.وهدأت وتيرة المباراة بعد ذلك، بعدما ضمن منتخب بنما الفوز في الوقت الذي استسلم فيه المنتخب القطري تماما وودع البطولة.

“كووورة”