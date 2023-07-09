تضارب الأنباء حول مغادرة قائد ثاني الدعم السريع الى تشاد





تضاربت التصريحات حول مغادرة قائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو للعاصمة السودانية والتوجه الى تشاد عبر دارفور. وذكرت تقارير صحفية نشرت في الخرطوم السبت أن الرجل الثاني في قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني وصل قاعدة الزرق في شمال دارفور حيث تمتلك قواته قاعدة عسكرية كبيرة هناك.

ولاحقا نقل موقع دارفور 24 عن مصادر في قوات الدعم السريع أن عبد الرحيم وصل العاصمة التشادية بهدف عقد لقاءات مع قادة حركات الكفاح المسلح “مسار دارفور” المتواجدون في انجمينا بدعوة من الرئيس التشادي محمد كاكا.

لكن متحدث باسم قوات الدعم السريع أكد لـ “سودان تربيون” مساء السبت أن “دقلو متواجد في الخرطوم ولم يغادرها الى أي مكان”. واتهم من اسماهم “فلول النظام البائد” ببث الشائعات عن قوات الدعم السريع للتغطية على الهزائم في ميادين القتال.

ووصل إلى العاصمة التشادية الخميس قيادات الحركات المسلحة في دارفور الموقعة على اتفاق جوبا للسلام للتباحث مع الرئيس التشادي حول سبل ايقاف القتال الدائر في السودان. وتستضيف تشاد عشرات الالاف من اللاجئين الفارين من ويلات القتال الجاري في دارفور بينما يشارك مئات المقاتلين من قبائل تشاد العربية إلى جانب قوات الدعم السريع في الحرب الجارية في السودان. وتعتبر جارة السودان الغربية أكثر الدول تأثرا من الناحية الامنية بالنزاع في دارفور والخرطوم خاصة وان السلطات التشادية اوقفت العشرات من العربات تحمل اسلحة مهربة تم الاستيلاء عليها من مستودعات الجيش السوداني.

“سودان تربيون”