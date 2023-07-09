حادث مأساوي.. شقيقان يلقيان حتفهما غرقا في حفرة مائية بالسعودية





لقي شقيقان في السعودية حتفهما، السبت، بعد غرقهما في حفرة مائية، في حادث مأساوي متكرر بالمملكة. وذكرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية أن الحادث وقع في محافظة القريات شمالي المملكة، وقالت إن هذه الحوادث تتكرر باستمرار، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة. وأضافت “توفي الشقيقان هاني ووسيم، وهما لا يتجاوزان 15 عاما، وذلك في إحدى الحفر الممتلئة بمياه السيول”. ونقلت الإخبارية عن شاهد عيان قوله إن والدهما استنجد بمجموعة من الشبان وطلب المساعدة لإنقاذ أبنائه، لكن قدرهما كان الغرق في الحفرة.

فيديو | القريات تشهد حادثا مأسويا.. شقيقان يلقيان حتفهما غرقا في حفرة مائية#الإخبارية pic.twitter.com/ST6go5yy63 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 8, 2023

وأوضحت أنهما كانا يلعبان “بجوار سكة القطار الحديدية في القريات”، وأرجعت سبب امتلاء الحفرة بالمياه إلى “تخلف أعمال الحفر في المنطقة”. وأظهر التقرير المصور بالفيديو طبيعة تلك المنطقة الوعرة، وانعدام الأماكن الترفيهية المجهزة فيها، حيث يذهب الناس إلى المناطق الوعرة للتنزه.