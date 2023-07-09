آي آي الفلول قالوا أحي .. شاهد بالصور.. الدعامة يسخرون من بريقدار الفوتوشوب





سخر مؤيدو قوات الدعم السريع من الصور المتداولة لعدد من طائرات “بريقدار” المسيرات التركية في سماء الخرطوم، ووصفوا ذلك بأنه “فوتوشوب” ومحاولة من داعمي الجيش السودان لتقوية موقفهم.

وقالت صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي مؤيدة للدعم السريع بحسب رصد محرر “كوش نيوز” بأن الفلول شغالين فوتوشوب تقيل، وأن للجيش السوداني كانت هنالك لديهم 100 طائرة مقاتلة “ميج” وقد تم إسقاطها جميعاً، والآن “يهضربوا” بالبيرقدار. وأضافوا ” آي آي الفلول قالوا أحي”.

وكانت عدة تقارير إعلامية أشارت لحصول القوات المسلحة السودانية على المسيرة التركية “بيرقدار”، بينما لم يتم تأكيد رسمي سواء من الجيش السوداني أو الجانب التركي.

الخرطوم – “كوش نيوز”