شاهد بالفيديو .. صلاح سندالة يضرب ولا يُبالي





مازال الناشط المشهور “صلاح سندالة” يواصل إثارة الجدل عبر تسجيلات يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، وهذه المرة يتحدث عن احتمالات الحرب الأهلية بعد الدعوة لتسليح الشعب وما أسماها بالمقاومة الشعبية.

وأضاف بأن “الكيزان” يريدون أن يستمر القتال، ولذلك فكر “محمد حمدان دقلو” في الوقوف مع الشعب ومحاربة الكيزان.

وقال “سندالة” بأنهم ركبوا خلاص قطار الحرية مع دقلو وعثمان عمليات ودسيس مان، وأنه لا رجوع للكيزان مرة أخرى.

شاهد الفيديو:

الخرطوم – “كوش نيوز“