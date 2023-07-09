أنشيلوتي يحتوي أزمته الشائكة في ريال مدريد





يستعد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، لعقد اجتماع حاسم مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وذكرت صحيفة “ماركا” أن الاجتماع سيتطرق لملفات عديدة منها خطة إعداد الفريق هذا الصيف، وطريقة اللعب التي سيعتمدها أنشيلوتي في الموسم الجديد.

وأضافت: “أنشيلوتي سيكون حريصا أيضا على حل أزمة شائكة تتعلق بتدريبه منتخب البرازيل اعتبارا من كوبا أمريكا 2024”.

وأشارت: “إعلان اتحاد الكرة البرازيلي التعاقد مع المدرب الإيطالي المخضرم مبكرا أزعج مسؤولي النادي الملكي”.

وأوضحت: “أنشيلوتي سيكون حريصا للغاية على التأكيد أن الأولوية ستكون دائما للريال طوال الموسم الجديد لحل أي توترات محتملة”.

وكشفت: “ريال مدريد أبرم 5 صفقات هذا الصيف، وتتبقى له صفقة أخيرة، حيث هناك مفاضلة بين رأس الحربة أو الجناح في ظل ترقب إمكانية التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان”.

موقع كووورة