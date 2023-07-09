فيديو – مواطن بشمال كردفان: من اليوم لن يمر أي دعامي من هنا





عبر أحد المواطنين عن غضبه الشديد بعد اجتيح قوات الدعم السريع لمدينة بارا – غرب السودان – وروى في تسجيل على شبكات التواصل الاجتماعي أسباب منعهم لميليشيا حميدتي من البقاء في المدينة بحسب رصد محرر “كوش نيوز” قائلاً: نحن قاعدين في بلد مافيها جيش ولا شرطة ولا أي حاجة”.

وأضاف المواطن بأن قوات الدعم السريع حقرت بهم، لكن بارا هبت اليوم بعد أن تم نهبها، ولن ترجع مرة أخرى إلى أن تنتهي معركة الكرامة. وواصل قائلاً: نحن في المقدمة وليلحق بنا الجيش. ومن اليوم لن يمر أي دعامي من هنا.

الخرطوم – “كوش نيوز“