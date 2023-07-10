شاهد بالفيديو .. الفرقة الخامسة مشاة الهجانة تدمر آليات قتالية وتستلم غنائم من الدعم السريع





نشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية على المنصة الرقمية “فيسبوك”، فيديو يوثق تدمير آليات قتالية واستلام غنائم من قوات الدعم السريع.

وذكرت في بيان “أوضحنا أكثر من مرة أن المليشيا درجت على قصف المناطق السكنية بالمدفعية والصواريخ متزامنا مع تحليق طائراتنا محاولة إلصاق تهمة استهداف القوات المسلحة للمواطنين زورا وبهتانا”

وأضافت بحسب رصد محرر “كوش نيوز” بأن ذلك تم بولاية شمال كردفان بالقرب من مدينة بارا عنوة و اقتدار في يوم الأحد 9 يوليو 2023م.

شاهد الفيديو:

الخرطوم – “كوش نيوز“