طائرة سودانير تنفذ أول رحلة بين القاهرة وشرم الشيخ





نفذت طائرة الخطوط الجوية السودانية الايربص 320 أول رحلة داخلية بدولة مصر اليوم السبت بين القاهرة وشرم الشيخ.

وجاءات الرحلة بقيادة الكابتن مازن العوض وطاقم ضيافة سوداني لصالح شركة النيل للطيران التي ابرمت إتفاق مع سودانير لاستئجار طائراتها لتشغيلها في رحلاتها الداخلية بمصر والخارجية وقد استوفت الطائرة كافة اشتراطات سلطة الطيران المدني بمصر وعدد من الدول.

ووجد طاقم طائرة سودانير إشادة واسعة من المسافرين وذلك بحسب مصادر لتعامله الاحترافي.

وتسببت الحرب في السودان في توقف رحلات الخطوط الجوية السودانية التي لم تستطع تسييّرها من مطار بورتسودان لارتفاع تكلفة التأمين على طائرة الايربص، وأشاد عدد من خبراء الطيران بالتعاون بين سودانير وشركة النيل المصرية.

القاهرة:طيران بلدنا