عمرو أديب: «ناقص وزير الشباب يرفع قضية في «العدل الدولية» ويقولهم محدش ينفع رئيس الزمالك غير مرتضى





علق الإعلامي عمرو أديب، على حكم المحكمة النهائي بعزل مرتضى منصور للمرة الثانية، من رئاسة نادي الزمالك، قائلا: «اليوم المحكمة حكمت بعزل مرتضى منصور للمرة الثانية من رئاسة نادي الزمالك، وكنت أحسبه أنه قد عزل».

وأضاف خلال برنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»، أن «اللى ناقص أن وزارة الشباب والرياضة تروح ترفع قضية في محكمة العدل الدولية في لاهاي يقولهم أن ماحدش هينفع يبقى رئيس نادي الزمالك غير مرتضى».

وتسأل: «ليه معرفش عاوزين مرتضى يبقى رئيس نادي الزمالك، وأنتو عاوزين العدل ولا شبة العدل الدول التي تتقدم تستخدم العدل شبة العدل لا يجعل البلدان تتقدم».

“المصري اليوم”