مرتضى منصور: أنا زي الأهلي ولا الأهلي عنده 100 ريشة





علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على فوز الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء على فيوتشر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الزمالك»: «ببارك للجهاز الفني بقيادة أوسوريو، ومعاونيه، وأمير مرتضى منصور، اللي هو جاب كل اللعيبة القديمة والجديدة زي زيزو وإبراهيما نداي ومصطفى الزناري، وهو اللي جاب المدرب وجهازه المعاون».

وأضاف: «ببارك لجمهور الزمالك العظيم، الذي حضر مباراة اليوم، وأنا لآخر مرة بقولكم بلاش تقلعوا هدومكم فانلة الزمالك عليكم جميلة، تيشيرت الزمالك ده غالي الناس بتمشي بيه في الشارع».

وتابع: «أنا خدت قرار في تجديد عقد بث الزمالك في الموسم الجديد، لو فاروق جعفر وأيمن يونس وحازم إمام، هيبقوا في الاستديو التحليلي مش هجدد، مش ممكن يا زملكاوية اللي عملتوه في أوسوريو في ماتش النهاردة بعد الشوط الأول، قولتوا عليه راجل فاشل وهدفي الزمالك بالحظ».

وواصل: «إحنا النهاردة في المركز الثالث ده مش مكانا ده مكان الأهلي، اللي رئيسه متعزلش ومتحبسشي ومتجمدشي، مش ده كان مركز الأهلي السنة إللي فاتت؟ يتبقى لنا مباراتي الأهلي وفاركو، لو استمرينا في المركز الثالث هنقدم شكوى للاتحاد الإفريقي نطلب المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد، أنا زي الأهلي ولا الأهلي عنده 100 ريشة في مصر وبره مصر».

“المصري اليوم”