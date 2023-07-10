شاهد بالفيديو .. “بقال” وشاعر الدعم السريع “قرن”: حالفين نجيب الديمقراطية براس البندقية





بثت الصفحات المناصرة لقوات الدعم السريع مشهد يظهر فيه الصحفي “إبراهيم بقال سراج” وشاعر الدعم السريع “قرن”، وهو يتحدث بحماسة عن “أشاوس الدعم السريع”.

بدأ “بقال” في تحية الشاعر “قرن”، بحسب ما رصد على شبكات التواصل الاجتماعي من محرر “كوش نيوز“، ثم بدأ “قرن” قصيدته التي حيا فيها “الدعامة” في أي مكان وتحية خاصة لناس الخرطوم وبحري أمدرمان، كما رفع التمام من أرض المعارك للقائد “محمد حمدان”. واختتم قائلاً : ” حالفين نجيب الديمقراطية براس البندقية.

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الخرطوم – “كوش نيوز“