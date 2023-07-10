ضبط سيدتين بحوزتهما كمية كبيرة من مستحضرات التجميل المغشوشة





تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (سيدتين) لقيامهما ببيع مستحضرات تجميل “مجهولة المصدر” بدائرة القسم، وبحوزتهما (كميات كبيرة من مستحضرات التجميل) جميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

“بوابة الأهرام”