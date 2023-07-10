شاهد بالفيديو .. الدعم السريع يوجه رسائل من أمام البدروم ومن شارع المطار في الخرطوم





أرسل إعلاميو الدعم السريع عدة رسائل من نشر فيدوهات مصورة في الخرطوم تشمل رئاسة مبنى المخابرات العامة، وشارع المطار. أعلنوا من خلالها مواصلة التحدي لقائد الجيش السوداني “البرهان” الذي يختبئ في “البدروم” بحسب وصفهم.

وتواصل السجال الإعلامي على شبكات التواصل الاجتماعي بين أنصار القوات المسلحة السودانية وأنصار “الدعم السريع بحسب رصد محرر “كوش نيوز“، حيث تفاعل مئات الأشخاص مع المشاهد، ما بين مؤكد لصحتها وما بين من يزعم بدبلجتها وتركيبها بواسطة أدوات تقنية، استمراراً للحرب الإعلامية الشرسة التي ترافق القتال على الأرض.

شاهد الفيدوهات من هنا:

الخرطوم – “كوش نيوز“