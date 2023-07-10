تدابير لتحويل مسلخ مدني للصادر





أعلن إتحاد الجزارين بولاية الجزيرة عن الجهود المبذولة لتأهيل وتطوير سلخانة مدني بالإتفاق مع أحد المستثمرين السعوديين لتحويله لمسلخ للصادر لتواكب التطور التقني في العالم وذلك لتعزيز جهود الإتحاد الرامية للإهتمام بالدخول في مجالات صادر اللحوم.

وأقر الأستاذ نادر علي حسين الأمين المالي لإتحاد الجزارين بولاية الجزيرة في تصريح لسونا تردي الخدمات والبيئة بسلخانة مدني في الوقت الذي يحقق فيه المسلخ إيرادات مقدرة يمكن توظيفها للتأهيل والتطوير وإحداث نقلة نوعية في الخدمات وعدد مساهمات الإتحاد في تحقيق الإستقرار للأسر المتضررة بسبب الحرب من خلال دعم مراكز الإيواء ودعم النزلاء بسجن مدني العمومي.

كما شارك الإتحاد في الإستعداد لفصل الخريف بصيانة وتأهيل بعض المصارف داخل الأسواق بمدني والتعاون مع بعض المنظمات لدعم العمل الخيري والإنساني.

و أعلن أمين مال إتحاد الجزارين أن سعر كيلو العجالي 3 ألف جنيه والضأن 5 ألف جنيه وأشار لضعف القوة الشرائية بالرغم من الكثافة السكانية الكبيرة التي أفرزتها الحرب.

وكاله سونا