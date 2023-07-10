سياسية
البيان الختامي لـ”إيغاد”: لا حل عسكريا للنزاع في السودان ودعوة عاجلة لفتح ممرات إنسانية آمنة
دعا البيان الختامي للآلية الرباعية لـ”إيغاد” طرفي النزاع في السودان لوقف إطلاق النار على الفور والاحتكام للحوار.
وأشار البيان إلى أنه “لا حل عسكريا في السودان”، داعيا “لسرعة فتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات لمستحقيها”.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد للتنمية بشرق إفريقيا، يبذلان جهودا حثيثة للتوسط بحل الأزمة في السودان.
وقد أعلنت وزارة الخارجية السودانية أمس الأحد، أنها لن تتعامل مع مبادرة “إيغاد” ما لم يتم إبعاد كينيا عن رئاسة اللجنة الرباعية.
روسيا اليوم
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