هولندا تنضم لإنجلترا وتقرر إيقاف مباريات كرة القدم في حال توجيه هتافات معادية للمثليين





قال الاتحاد الهولندي لكرة القدم اليوم الاثنين إن مباريات الدوري سيتم إيقافها في الموسم المقبل إذا شهدت هتافات معادية للمثليين من الجماهير، وبذلك ينضم للاتحاد الإنجليزي الذي أقر قانونا مشابها في يناير/كانون الثاني الماضي.

وسيحذر المذيع الداخلي في المباريات منذ بداية موسم 2023-2024 الجماهير مرتين حال توجيه هتافات عدائية وبعدها ستتوقف المباراة مؤقتا إذا استمر الهتاف.

وسيواجه المتورطون المنع من حضور المباريات لمدة 18 شهرا.

واتُخذ القرار في اجتماع للأندية المحترفة حيث تم التصويت بالإجماع.

وقالت ماريانا فان ليفن مديرة كرة القدم في الاتحاد الهولندي “كرة القدم للجميع. علينا إيقاف ذلك. سنقيم القرارات التي اتخذت (مع نهاية موسم 2023-2024) لنرى إذا جاءت بالنتائج المرغوب فيها”.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وجهت جماهير فريق سباكنبرخ المنافس في دوري الهواة هتافات عدائية ضد تشافي سيمونز لاعب أيندهوفن خلال كأس هولندا، بينما هتفت بعض الجماهير “كل الألمان مثليون” خلال مباراة دولية بين هولندا وألمانيا في أمستردام أقيمت العام الماضي.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في يناير/كانون الثاني إضافة الهتافات المعادية للمثليين لقائمة الجرائم التي سيتم معاقبة الجماهير عليها، بينما توقفت مباراة دولية بين الولايات المتحدة والمكسيك لفترة وجيزة بعدما وجه مشجعون للمكسيك هتافات ضد الحارس الأميركي مات تيرنر.

سكاي نيوز

الجزيرة