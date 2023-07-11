روسيا تعرب عن قلقها من تصاعد التوترات في السودان





قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف الاثنين، إن موسكو قلقة تجاه استمرار أعمال العنف في السودان وسقوط ضحايا مدنيين.

ودعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السودان إلى ضمان المساءلة عن أعمال العنف في دارفور، وإلى نزع أسلحة جميع القبائل المسؤولة عنها، وإلى تنفيذ خطة وطنية لحماية المدنيين.

ووقعت هدنة بين حكومة السودان والحركات المسلحة في دارفور لوقف إطلاق النار، وتم تمديدها مرات عدة.

ومن المتوقع، أن تستمر أعمال العنف في السودان رغم تمديد الهدنة، بسبب عدم حل الأسباب الجذرية للصراع، مثل الخلافات حول الأراضي والمراعي وموارد المياه وانتشار الأسلحة.

“صدى البلد”