استئنأف رحلات قطار ركاب خط الشرق بورتسودان -عطبرة





اعلنت هيئة سكك حديد السودان استئناف رحلات قطار ركاب الشرق اعتبارا من يوم غد الثلاثاء من عطبرة لبورتسودان. وقال المهندس وليد محمود مدير عام هيئة سكك حديد السودان في تصريح (لسونا) ان استئنأف رحلات قطار ركاب خط الشرق بورتسودان يأتي في إطار مواصلة تقديم خدمة نقل الركاب عبر السكك الحديدة بمعدل رحلة أسبوعية من عطبرة لبورتسودان وبالعكس بهدف تخفيف المعاناة عن المواطنين نسبة للظروف الحالية. وأشار ان مكاتب حجز التذاكر بعطبرة وبورتسودان على استعداد لاستقبال المسافرين مع تقديم أفضل خدمة وراحة مبينا أن استئنأف تشغيل قطار ركاب خط الشرق ضمن خطة الهيئة الانية المستقبلية لأهمية هذا القطاع لقطارات الركاب.

وكالة سونا