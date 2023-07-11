أفورقي: المبادرات لإنهاء حرب السودان “بازارات سياسية” لن نشارك فيها





قال رئيس إرتيريا أسياس أفورقي إن بلاده لن تكون طرفا في مبادرات إنهاء الحرب الحالية في السودان وعدها “بازارات سياسية”.

واستقبل أفورقي، ليل السبت، نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، وبحثا قضايا البلدين بما في ذلك الحدود المشتركة.

وقال مالك عقار، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن أفورقي أبلغه بـ “وقوف إرتيريا إلى جانب الشعب السوداني، وإن المبادرات الجارية عبارة عن بازارات سياسية لا يمكن لبلاده أن تُشارك فيها”.

وأشار إلى أفورقي قال إن الذي يحدث في السودان شأن داخلي يخص السودانيين، حيث إن التدخلات الخارجية ستزيد الأمور تعقيدًا.

وقال مالك عقار إنه اتفق مع أسياس أفورقي، على عقد اجتماع يضم مختصين من الحكومتين السودانية والإرتيرية.

وأفاد بأنه قدم لأفورقي شرحًا عن أوضاع السودان بعد تمرد قوات الدعم السريع وإفرازات الحرب سياسيًا واقتصاديًا ومعاناة السودانيين في الداخل وفي المعابر الحدودية.

من جهة أخرى قالت وسائل اعلام مصرية إن مصر ستستضيف في 13 يوليو الجاري مؤتمر قمة دول جوار السودان.

وأفادت ان الخطوة تجئ من منطلق حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها.

ويبحث المؤتمر سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

كوش نيوز