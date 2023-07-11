الرئيس الكيني: الوضع في السودان يتطلب قيادة جديدة بشكل عاجل





وأضاف روتو خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين، أن الهجمات العرقية في دارفور تتصاعد نحو ارتكاب إبادة جماعية في الإقليم السوداني. مشيرا إلى أن الوضع في السودان يتطلب بشكل عاجل قيادة جديدة تكون قادرة على إخراجه من الكارثة الإنسانية.

من جهته، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي إلى إنشاء منطقة حظر طيران في الأجواء السودانية، ونزع المدفعية الثقيلة لمنع تفاقم الأزمة وتأثيرها على المنطقة.

وفي بيان لها، أشارت قوات الدعم السريع إلى أن “القرار داخل المؤسسة العسكرية مختطف وأن هناك مراكز متعددة لاتخاذ القرار تسعى لإطالة أمد الحرب وأفادت بأن مقاطعة الجيش للقمة الرباعية يأتي ضمن نهج النظام السابق”.

وقال تحالف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي: “نأسف لغياب وفد القوات المسلحة عن اجتماعات اللجنة الرباعية بالإيغاد، ونأمل أن تتجاوز القوات المسلحة هذه الجوانب الشكلية”.

ورفضت الحكومة السودانية وساطة الرئيس الكيني خلال قمة “إيغاد” في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي حضرها ممثلين عن السعودية والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الأمريكية.

ودعا البيان الختامي للآلية الرباعية لـ”إيغاد” طرفي النزاع في السودان لوقف إطلاق النار على الفور والاحتكام للحوار. وأشار إلى أنه “لا حل عسكريا في السودان”، داعيا “لسرعة فتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات لمستحقيها”.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي ومنظمة “إيغاد” للتنمية بشرق إفريقيا، يبذلان جهودا حثيثة للتوسط بحل الأزمة في السودان، لكن سبق لوزارة الخارجية السودانية أن رفضت التعامل مع المبادرة ما لم يتم إبعاد كينيا عن رئاسة اللجنة الرباعية.

روسيا اليوم