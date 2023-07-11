تعال أنزعها بنفسك .. حملة تتحدى رئيس الوزراء الإثيوبي





انطلقت حملات على شبكات التواصل الاجتماعي من مناصري القوات المسلحة السودانية تتحدى رئيس الوزراء الإثيوبي “أبي أحمد” عقب دعوته في قمة الإيقاد الأخيرة في إثيوبيا بنزع المدفعية الثقيلة من الجيش السوداني وفرض منطقة حظر طيران.

وتداول المناصرون وسم بعنوان #تعال_إنزعها_بنفسك، على المنصات الرقمية، بحسب رصد محرر “كوش نيوز“، على أمل أن يصل التحدي للقيادة الإثيوبية.

ومازالت حرب السودان مستمرة مع اقتراب إكمالها للشهر الثالث، حيث تقول القوات المسلحة السودانية بأن هذا تمرد ويجب إنهائه، بينما تقول قوات الدعم السريع بأنها تحارب من أجل استعادة الديمقراطية.

الخرطوم – “كوش نيوز“