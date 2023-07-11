شمال كردفان تعلن الاستنفار العام والانخراط فى صفوف القوات المسلحة





أصدرت حكومة ولاية شمال كردفان بيانا اليوم أعلنت فيه الاستنفار العام والانخراط فى صفوف القوات المسلحة استجابة لنداء القائد العام لقوات الشعب المسلحة ونصرة للحق وتناولت فيه انتصارات قوات الفرقة الخامسة مشاة (هجانة) على مليشيا الدعم السريع وفيما يلي تورد سونا نص البيان:-

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) (صدق الله العظيم)

مواطني ولاية شمال كردفان الصامدين على المحن والابتلاءات لايخفي على احد هذه الأيام ما تقوم به مليشيات الدعم السريع المتمردة من انتهاكات صارخة وجرائم مروعه ترتكب ضد مواطني الولاية فى حاضرها وربوعها والتى خلقت نوعا من عدم الاستقرار والطمأنينة والترويع ولكن تبقى قوات الفرقة الخامسة مشاة (هجانة) هى النقطة الفارغة التى تحدث التوازن وتعيد الامور الى نصابها فى كل المحن.

وبالأمس القريب تمكن اشاوس وابطال الفرقة الخامسة مشاة من إلحاق الهزيمة بمليشيا الدعم السريع كأكبر هزيمة ميدانيه تاريخية عنوة واقتدارا حيث قدم فيها ابطال الهجانة ملحمة بطولية استخدم فيها جميع فنون وتكتيكات القتال وما كان إلا حليفهم النصر.

يهنيء والي ولاية شمال كردفان واعضاء حكومته ابطال القوات المسلحة على انتصاراتهم في شتى مسارح العلميات بالسودان بصورة عامة وفى ولاية شمال كردفان بصفة خاصة.

ومن هنا نحي مواطني ولاية شمال كردفان على وقفتهم الصلبة ومؤازرتهم القوية للهجانة ام ريش ساس الجيش ودعمهم المعنوي والمادي الكبير الذي يقومون به ولا سيما الموقف البطولي لمواطني مدينة بارا للتصدى للمليشيا المتمردة دفاعا عن النفس والعرض والمكتسبات والإشادة موصولة لمواطنى الأبيض/ام روابة/والرهد ايضا الذين تصدوا بكل بسالة لانتهاكات مليشيا الدعم السريع.

وبهذا تعلن حكومة ولاية شمال كردفان الاستنفار العام والانخراط فى صفوف القوات المسلحة استجابة لنداء القائد العام لقوات الشعب المسلحة ونصرة للحق.

وكاله سونا