بنك الإبداع يستهدف تمويل ١٥٠٠ مزارعا بالقضارف





استقبل والى القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب بمكتبه صباح اليوم وفد بنك الابداع للتمويل الاصغر برئاسة الاستاذة نوال مجذوب نائب المدير العام للبنك وبحضور مدير فرع البنك بالقضارف الاستاذ مصباح محمد موسى.

وبحث اللقاء الترتيبات المتعلقة بتمويل صغار المزارعين بالولاية للدخول فى الموسم الزراعى الماثل حيث يستهدف البنك تمويل عدد 1500 مزارعا بالولاية هذا الموسم ورحب والى القضارف المكلف بوفد البنك داعيا اياهم الى توسيع مظلة تمويل البنك لتشمل تمويل برامج خدمية كالسلة الغذائية للعاملين بالخدمة المدنية والشرائح المنظمة بالولاية.

وعلى صعيد متصل التقى والى القضارف المكلف بمكتبه اليوم وفد بنك ام درمان الوطنى بالولاية برئاسة الاستاذ عمران عبدالله عبدالرحيم وتناول اللقاء عددا من الموضوعات المتصلة بدخول البنك فى تمويل المزارعين للموسم الزراعى الحالى واشاد والى القضارف المكلف بجهود بنك ام درمان الوطنى التى ظل يبذلها فى خدمة العديد من فئات مجتمع الولاية فى الفترة السابقة داعيا ادارة البنك الى مضاعفة الجهود للمواصلة فى تقديم الخدمات المصرفية بالتركيز على تمويل المزارعين.

وكاله سونا