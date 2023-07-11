شاهد بالفيديو.. قوات العمل الخاص بمنطقة أمدرمان تمشط عابدين والتجاني الماحي





قامت قوات العمل الخاص التابعة للقوات المسلحة السودانية – قطاع أمدرمان – بتمشيط مناطق “عابدين” و “التجاني الماحي”. وتوثيق عملية التمشيط بمشاهد على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد محرر “كوش نيوز” نشرت صفحات مؤيدة للجيش السوداني فيديو عملية التمشيط التي تمت الثلاثاء 11 يوليو، مع إفادة بهروب جماعي لمليشيا الدعم المتمردة.

ويدور سجال إعلامي رهيب على جميع المنصات الإعلامية التقليدية والرقمية بين قيادات ومنسوبي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لبسط السيطرة الإعلامية والتأثير على جمهور تلك المنصات.

الخرطوم – “كوش نيوز“