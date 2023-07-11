شاهد بالفيديو.. البطل حمدان يستضيف دسيس مان بعد تعرضه لهجوم من الكيزان





يعتبر “دسيس مان” أحد إيقونات ثورة ديسمبر التي أطاحت بحكم البشير، وبعد اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع جاهر “دسيس مان” بدعمه للدعم السريع، وقال أن هذه رأيه وله مطلق حرية التعبير والولاء لمن يريد.

وانطلقت حملات تهاجم “دسيس مان” على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد محرر “كوش نيوز“، وسارع أصدقائه في قيادة الدعم السريع إلى مناصرته، ونشاهد الآن استضافته من قبل أحد منسوبي الدعم “حمدان”، ليرد على تلك الحملات بفيديو نشر على الصفحات الداعمة لقوات الدعم السريع.

الخرطوم – “كوش نيوز“