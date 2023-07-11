شعراء الدعامة .. شاهد بالفيديو: البحاول الدعم لابد يكون خسران .. شن لم الصيد مع النمر القهران





ضمن سلسلة الحرب الإعلامية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، انطلع سجال شعري بين مناصري الطرفين، وظهر شاعر الدعم السريع “صلاح بشارة” بقصيدة جديدة.

ونشرت صفحات مناصري الدعم السريع بحسب رصد محرر “كوش نيوز” على شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان “فصاحة البلاغة عند شعراء الدعامة .. الشاعر صلاح بشارة”، والذي قام بتمجيد وتحفيز أشاوس الدعم السريع وحثهم على مواصلة القتال ضد الجيش السوداني والتقليل من قوة أفراده، وسط تعليقات مؤيدة من أنصار الدعم السريع وساخرة من أنصار القوات المسلحة السودانية.

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الخرطوم – “كوش نيوز”