وفاة لويس سواريز أسطورة برشلونة والإنتر المتوج سابقًا بالكرة الذهبية





أعلن نادي الإنتر عن وفاة الإسباني لويس سواريز ميرامونتس، الأسطورة الكروية الذي فاز بالكرة الذهبية، اليوم في مدينة ميلانو الإيطالية، وهو اللاعب الذي صنع تاريخًا كبيرًا مع برشلونة ونادي الإنتر.

كان لويس سواريز الذي غادر الدنيا عن عمر يناهز 88 عامًا قد وصل إلى ميلانو ليلعب مع الإنتر منذ موسم 1961\1962 وانتهى به الأمر للبقاء في المدينة حتى آخر أيامه.

ويُعد لويس سواريز ميرامونتس، اللاعب الإسباني الوحيد الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم وذلك في عام 1960، وهو إنجاز لم يتكرر على صعيد لاعبي كرة القدم الإسبان للرجال، بينما حققت أليكسيا بوتيّاس الكرة الذهبية عامي 2021 و2022.

فاز لويس سواريز مع الإنتر بلقب الدوري الإيطالي ثلاثة مرات وكأسين أوروبيين، وقد كان الرجل مريضًا لعدة أشهر.

وُلد سواريز في لاكورونيا بإسبانيا عام 1935 وانضم إلى إنتر من برشلونة عام 1961 مقابل رسم قياسي بلغ 311 مليار ليرة إيطالية بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية في عام 1960.

ولعب لويسيتو تحت قيادة هيلينو هيريرا مدرب الإنتر وكان أحد أفضل لاعبي خط الوسط في تاريخ الكرة الإيطالية والإسبانية في هذا الوقت.

بينما حقق لويس سواريز لقبي الدوري الإسباني مرتين مع برشلونة في عامي 1959 و1960 وقام بتمثيل إسبانيا في الفترة ما بين عامي 1957 و1972.

“سبورت 360”