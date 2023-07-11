كاسيميرو: من يحب كرة القدم يحب ميسي





أشاد لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، واعتبر أنه صنع حقبة في كرة القدم، مشيراً إلى أسباب رحيله عن ريال مدريد في 2022.

قال في مقابلة مع مجلة بلاكار البرازيلية: “صنع ميسي حقبة لا يجب تجاهلها، كان دائماً منافساً في برشلونة والأرجنتي، من يحب كرة القدم يحب ميسي، سررت باللعب ضده، إنه من النوع الذي تكثر عليه التعليقات وليس علينا إلا الإشادة به”.

وأشار إلى أنه لم يحالفه الحظ لرؤية الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا/ أو البرازيلي بيليه، وهما يلعبان كرة القدم، ولكنه استطاع الاستمتاع بميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار.

وأضاف: “لم ألعب ضد كريستيانو أبداً، وبفضل الرب منحني الكثير من البطولات والانتصارات”.

وأبرز أنه لم يكن من السهل عليه ترك ريال مدريد في 2022 والانتقال لمانشستر يونايتد، ولكنه أشار إلى أنه حان وقت الرحيل من الباب الكبير بعد الفوز بدوري الأبطال، ولأنه كانت تعتريه رغبة لبدء مشروع جديد.

“بوابة الأهرام”