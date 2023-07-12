ما حقيقة قيام الجيش بغارة جوية على قواته عن طريق الخطأ في منطقة شرق النيل؟





تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا منسوباً إلى مصدر عسكري يقر فيه بشن الجيش غارة جوية عن طريق الخطأ في شرق النيل تسببت في تدمير عدد كبير من العربات المقاتلة التابعة للجيش كانت في طريقها لتمشيط أحياء دردرق والسامراب والكدرو.

وقد تسببت الغارة بحسب المصدر الذي لم يفصح عن اسمه في قتل عدد كبير من الافراد والضباط

قام فريق جهينة بالبحث والتحقق من صحة الخبر المتداول وتبين انه مفبرك لم يصدر عن قيادة الجيش ولا عن أي مسئول رسمي في الحكومة ، كما ولم تشر المواقع الإخبارية الموثوقة إلى حدوث هذه الغارة.

جهينة