مش هقعد مع أهلك في بيت واحد.. حقيقة القبض على مطرب المهرجانات حسن شاكوش بسبب زوجته





كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى، حقيقة ما تُداول بشأن القبض على مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، لتمكين زوجته ريم طارق من مسكن الزوجية بإحدى الفيلات بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت المصادر- إنه لم يتم القبض على «شاكوش» وسبب حضوره إلى ديوان عام قسم شرطة ثانِ أكتوبر، بعد وقوع خلافات عادية بينه وبين «ريم» التي طالبت بتنفيذ قرار النيابة العامة بتمكينها من مسكن الزوجية حيث تتواجد أسرة الزوج دون رغبة منها.

وأضافت المصادر- أن قوة أمنية اصطحبت الزوجة إلى مسكنها لتنفيذ القرار وتحرير محضر إثبات حالة وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا بشأن الواقعة.

وتابعت أن الزوجة رفضت تواجد أهل «شاكوش» بمسكنهما من الأساس.

وكانت ريم طارق، حصلت على قرار بتمكينها من مسكن الزوجية بعد اتهام «شاكوش» لها بالاستيلاء على إيصال أمانة حرره كمؤخر صداق، فيما اتهمته بطردها من فيلته بملابس المنزل وإخفائه لقائمة المنقولات والأوراق كافة التي تثبت حقوقها.

“المصري اليوم”