لتخطيط العمراني بالجزيرة تكمل ربط إيرادات العام في الربع الأول





أكملت وزاره التخطيط العمراني بولايه الجزيره الربط المقرر لإيرادات العام 2023م مبلغ 7.534 مليار جنيها في الربع الاول بنسبه أداء 108%.

وأرجع الأستاذ خالد حسن المدير المالي بالوزارة في تصريح (لسونا) تحقيق الربط في هذا الزمن القياسي لجهود المحاسبين والمراجعين والوحدات الماليه بالإدارات المختلفه والَمحليات إضافة لإحكام التنسيق والتمسَك بالقوانين وتطبيق اللوائح .

وكشف عن تبني وزاره التخطيط العمراني بالولايه فكرة التحصيل عبر الإيصالات الماليه الورقيه بعد إندلاع الحرب ثم تم تعميم التجربة ولفت خالد إلى أن وزارة التخطيط العمراني في ظل هذه الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد تعد الوزارة الأولى التي ترفد خزينة وزارة المالية الولائية بنسبة 83% من إيرادات الولاية.

وأشار إلى أن الوزارة في العام السابق كانت في مقدمة الوزارات من حيث تحقيق أعلى ربط و قفل الحساب الختامي وتصفية وتسوية جميع الأمانات داعياً لمزيد من التعاون وأحكام التنسيق لتقديم خدمات تليق بإنسان الولاية وأكد أن الوزاره تعمل جاهده في تحقيق إيرادات أعلى ومصروفات أقل وفقاً للوائح والقوانين التي تصدر من وزارة المالية ..

وكاله سونا