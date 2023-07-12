شاهد بالفيديو حبوبة سودانية .. دقيت الحديد يا ود العطا ضربت الجنجويد يا ود العطا





تناقل رواد شبكات التواصل الاجتماعي في السودان مقطع لإمرأة كبيرة في السن “حبوبة” وهي تشدو بحماسة شديد ” دقيت الحديد يا ود العطا ضربت الجنجويد يا ود العطا”، في إشارة للفريق أول ركن “ياسر العطا” مساعد القائد العام للجيش السوداني وقائد قطاع أمدرمان في المعارك المستمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وبحسب رصد محررة “كوش نيوز“، تفاعل مستخدمو الشبكات بكثافة مع المقطع وعبروا عن إعجابهم بصمود “الحبوبة” وروحها المعنوية والفكاهية العالية.

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الخرطوم – “كوش نيوز“