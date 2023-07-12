تدشين حملة التعبئة والاستنفار العامة وإفتتاح معسكرات التدريب بالشمالية





دشن والي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي بحضور لجنة أمن الولاية والمدير التنفيذي لمحلية دنقلا الاستاذ عوض الكريم ربيع وقائد اللواء ٢٦٦دفاع جوي دنقلا العميد الركن علي إدريس وعدد من القيادات والمواطنين بمنطقة دمبو بوحدة الحفير الادارية بمحلية دنقلا حملة التعبئة والاستنفار العامة وإفتتاح معسكرات التدريب المفتوحة للمتطوعين إستجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تحت شعار (و اجب الاوطان داعينا ).

ودعا والي الولاية الشمالية لدى مخاطبته اللقاء الذي أقيم بهذه المناسبة جميع أبناء الولاية والشباب القادرين على حمل السلاح الانخراط في معسكرات التدريب التي تم إفتتاحها بكل محليات ووحدات ومناطق وقرى الولاية للدفاع عن تراب الوطن والتصدي لكل من يريد زعزعة الامن والاستقرار والطمأنينة والعبث بمقدرات ومكتسبات الشعب السوداني.

وأكد على ضرورة توحيد الصف وجمع الكلمة لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد السودان وأشاد بدعم ووقوف مواطن وحدة الحفير الادارية مع كافة البرامج والمشروعات.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لمحلية دنقلا رئيس لجنة التعبئة والاستنفار بالمحلية ان اللجنة تواصل عملها وتتابع من خلال إجتماعاتها الدورية سير التعبئة والاستنفار وفتح معسكرات التدريب للمتطوعين بوحدات المحلية الثلاث دنقلا وشرق النيل والحفير وأشار الي أن القوات المسلحة قادرة بفضل لله تعالى أولا ثم بجهود ودعم وإسناد القوات النظامية الأخرى والمواطنين على تحقيق النصر المؤزر وتطهير البلاد من المتمردين والعملاء والمتربصين بأمن ووحدة وإستقرار السودان .

وأوضح قائد اللواء ٢٦٦دفاع جوي دنقلا أن حملات التعبئة والاستنفار العامة التي إنتظمت الولايات جاءت في إطار توحيد جهود الشعب السوداني وتلاحمه وإسناده للقوات المسلحة في معركة العزة والكرامة التي تخوضها ضد مليشيا الدعم السريع وإمتدح جهود ومساهمات إنسان الولاية الشمالية ووقوفه في خندق واحد خلف القوات المسلحة.

بدوره قال قائد قوات الاحتياط بالولاية الشمالية المقدم الفاتح فضل المولي إن معسكرات التدريب المفتوحة بجميع محليات الولاية تسير بصورة طيبة وتشهد تدافعا وإقبالا كبيرا من الشباب لحماية الأرض والعرض وأكد توفر كافة معينات التدريب للمجندين.

هذا وتبرع عدد من مواطني وحدة الحفير بمواد عينية ومادية دعما للقوات المسلحة

وكاله سونا