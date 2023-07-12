توفر العلاجات: وزارة الصحة تعلن عن المستشفيات العاملة بولاية الخرطوم

أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن اسماء المستشفيات العاملة بالولاية ونوهت ادارة المستشفيات بوزارة الصحة ولاية الخرطوم بأن العمل يسير في عدد من المستشفيات واكدت توفر الخدمات العلاجية للمواطنين بالرغم من التحديات التي تواجهها .