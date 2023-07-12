توفر العلاجات: وزارة الصحة تعلن عن المستشفيات العاملة بولاية الخرطوم

أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن اسماء المستشفيات العاملة بالولاية ونوهت ادارة المستشفيات بوزارة الصحة ولاية الخرطوم بأن العمل يسير في عدد من المستشفيات واكدت توفر الخدمات العلاجية للمواطنين بالرغم من التحديات التي تواجهها .
ونوهت الوزارة ان المستشفيات العاملة هي
مستشفيات جنوب الخرطوم:
1/ بشاير.
2/التركي.
3/ جبل اولياء.
4/ الأ كاديمي ( حالات باردة)
مستشفيات بحري
5/ البان جديد.
6/ ود ابو صالح.
7/الكباشي.
8/قري.
9/ام ضوا بان.
10/ابودليق القديم.
11/ ابو دليق الجديد.
مستشفيات امدرمان
12/ السعودي .(تم نقله لمستشفى النو)
13/ محمد علي فضل.( تم نقله لمستشفى النو)
14/ مستشفى النو التعليمي.
15/البلك.
16/امبدة النموذجي.
17/ جايكا.
18 /الفتح.
19/ الراجحي.
20/ الجزيرة اسلانج.
21/ ام كتي.
وتتقدم وزارة الصحة الإتحادية بالشكر للكوادر الطبية والكوادر المساعدة التى تبذل قصارى جهدها في تقديم الخدمات الطبية لمواطنى ولاية الخرطوم وكل ولايات السودان المختلفة .
وزارة الصحة الإتحادية
إدارة الإعلام والعلاقات العامة والمراسم
الاربعاء 12 يوليو 2023 م
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