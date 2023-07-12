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شاهد بالصور .. النقيب المتمرد سفيان يشعل شبكات التواصل بتمارين في غابة السنط بالخرطوم

2023/07/12
سقيان
سفيان محمد زين بريمة

أشعل النقيب المتمرد “سفيان” شبكات التواصل الاجتماعي بالسودان من جديد عقب قيامه بإجراء تمارين صباحية في غابة السنط بالخرطوم.

وواصل سفيان الذي يطلق على نفسه “النقيب المتمرد” استفزاز عناصر ومؤيدي القوات المسلحة السودانية ولكن هذه المرة من مكان آخر.

حظيت الصور بحسب رصد محرر “كوش نيوز” بتفاعل كبير وتعليقات مناهضة ومؤيدي لكل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث يخوض الطرفان قتال عنيف من أجل السيطرة على الخرطوم.
شاهد الصور:

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الخرطوم – “كوش نيوز

 

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