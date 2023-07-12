شاهد بالفيديو.. قوات الدعم السريع توزع مساعدات إنسانية للمواطنين بمدينة الفاشر شمال دارفور





نشرت الصفحات المناصرة لقوات الدعم السريع مشاهد لما قالت إنه توزيع لمساعدات إنسانية بمدينة الفاشر – شمال دارفور.

ويظهر في المشاهد قادة وأفراد من الدعم السريع وهم يقومون بتوزيع المواد الغذائية مع إفادات مصورة لبعض السكان المحليين بحسب رصد محرر “كوش نيوز“.

وكانت قد نشبت اشتباكات عنيفة في المدينة قبل أيام، وتوصل الطرفان لتهدئة مؤقتة من أجل استمرار الخدمات الإنسانية.

ويخوض الطرفان “القوات المسلحة السودانية” وقوات “الدعم السريع” قتالاً عنيفاً منذ ثلاثة أشهر، حيث يقول الطرف الأول بأنه يهدف لإنهاء تمرد الدعم السريع، والذي يقول إنه يقاتل من أجل الديمقراطية والمدنية.

الخرطوم – “كوش نيوز“