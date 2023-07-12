أحمد موسى: 250 ألف سوداني دخلوا مصر منذ 15 أبريل الماضي





أكد الإعلامي أحمد موسى، أن العالم بالكامل سيتابع قمة دول جوار السودان، التى ستقام في مصر الخميس.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج ” على مسئولي” المذاع على قناة صدي البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه دعوة لقادة دول جوار السودان، و أن القادة بدأوا من اليوم في الوصول لـ مصر.

ولفت إلي أن قمة دول الجوار السوداني، تجتمع لحل المشكلات في السودان، وأن مصر لها جهود كبيرة من أجل التهدئة في السودان. وأشار إلي أن هناك ما يقرب من 250 ألف سوداني دخلوا مصر من خلال الحدود منذ 15 أبريل من هذا العام حتى اليوم.

ولفت إلي أن مصر تكلفت أموال كثيرة من أجل استقبال السودانيين، وأن مصر لم تتأخر يوما، وهناك إرادة سياسية، وحكمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن مصر لا تنحاز لأي طرف، ولكن مع الشعب السوداني.

وأوضح أن مصر هدفها من قمة دول جوار السودان حقن الدماء بين أبناء الشعب السوداني الشقيق.

“صدى البلد”