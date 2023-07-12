فولكر: الحكومة الحالية فقدت السيطرة على البلاد.. الحكومة السودانية: رفضنا المبعوث الأممي لأن مشروعه يهدف لتفتيت البلاد





قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس إن “ما يسمى بالحكومة الحالية فقدت السيطرة على البلاد”. وأضاف بيرتس أن الحكومة السودانية “فقدت ثقة دول المنطقة”، وأوضح أن اجتماع الإيغاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا “حقق تقدما من حيث مستوى الحضور وهو مبادرة أولية وستتبعه لقاءات أخرى”.

وحسب بيرتس، فإن البيان الختامي لاجتماع الإيغاد تأسف لعدم حضور الجيش وليس لعدم حضور الحكومة.

وقال فولكر لقناة الجزيرة إن الحكومة السودانية منعته من دخول البلاد و”هذا أمر يؤثر على جهود الأمم المتحدة”، مؤكدا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هو من يقرر من يمثله في السودان.

وردا على تصريح بيرتس، قال مصدر في وزارة الخارجية السودانية للجزيرة إن السودان يرفض المبعوث الأممي لأن مشروعه “يهدف إلى تفتيت البلاد”، وأضاف المصدر نفسه أن المبعوث الأممي “فقد المنطق الدبلوماسي والسياسي”.

صحيفة السوداني