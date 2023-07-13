



تفاصيل أحداث يوم الأربعاء ( 2023/7/12)

⭕ الكباشي : لن تدمج اي قوة في القوات المسلحة بعد الآن و الطريق الى قواتنا المسلحة هي معسكرات التدريب والكلية الحربية

⭕ غارات مكثفة لنسور الجو تستهدف ارتكازات وتجمعات للمتمردين في مناطق شرق الخرطوم

⭕ شهود عيان موت بالجملة في صفوف المتمردين في مناطق الرياض والطائف والفردوس والمعمورة وقصف يطال مواقع المتمردين على طول شارع الستين

⭕ انتشار واسع لقوات الشرطة وسط أحياء كرري ومنطقة الثورات

⭕ لجنة نقابة الأطباء تعلن مقتل 27 طبيب وكادر صحي وطالب طب منذ اندلاع الحرب 15 ابريل

⭕ إصابة أكثر من 6 مواطنين بقذائف هاون أطلقتها مليشيا التمرد تجاه منازل المواطنين بمنطقة الفيتحاب جنوب امدرمان

⭕ بيان لوزارة الدفاع ينفي الشائعات عن وزير الدفاع ودعوته لتكوين قيادة جديدة للجيش

⭕ اشتباكات عنيفة تخللتها غارات لنسور الجو بمنطقة الكلاكلة أبوآدم جنوب الخرطوم

⭕ دخول متحرك للجيش قادم من منطقة الفشقة مدينة بحري من الاتجاه الجنوبي والشرقي واشتباكات عنيفة في أحياء المزاد والختمية وحلة حمد والدناقلة وكوبر بالأسلحة الثقيلة

⭕ بيان غامض للمستشار السياسي لقائد مليشيا الدعم السريع يعلن فيه وقف الحرب من جانبهم

⭕ القوات المسلحة تتقدم حتى سوق سعد قشره وتقاطع الجامع الكبير بمنطقة بحري

⭕ تصاعد أعمدة الدخان في حي المعمورة شرق الخرطوم جراء غارة لمسيرة تابعة للجيش على مواقع تتبع لمليشيا الدعم السريع

⭕ سلاح الجو يقصف إسعافا كان يقل قناصين يتبعون لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالقرب من لفة جوبا اركويت

⭕ قوات العمل الخاص بسلاح المدرعات تلقي القبض على اثنين من المتعاونين مع مليشيا الدعم السريع وبحوزتهم 4060 حبة ترمادول بمنطقة الصحافة

⭕ أنباء عن قيام إثيوبيا بقطع كهرباء الربط عن السودان

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