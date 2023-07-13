السيسي: مشاهد الدمار والخراب في السودان تُدمي قلوب المصريين





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي:”إن مشاهد الدمار والخراب تُدمي جميع قلوب المصريين، وندعو الله أن تزول هذه المحنة فى أقرب وقت”. وتابع الرئيس السيسي بالقول:”نؤكد على ضرورة إعلاء مصلحة السودان والشعب السودانى”.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر لن تدخر جهدًا لإنهاء الأزمة فى السودان. وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع المدنى بالوفاء بتعهداته التى أعلن عنها من خلال دعم دول جوار السودان.

وأضاف الرئيس السيسي:”تعمل مصر على إنفاذ المساعدات الانسانية المقدمة من الدول المانحة والبدء في المفاوضات الجادة”. وتابع الرئيس السيسي:”نطالب كافة الأطراف السودانية بتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية”.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إننا نسعى لتوحيد رؤية ومواقف دول الجوار تجاه الأزمة السودانية واتخاز قرارات مُلزمة. وأوضح الرئيس السيسي أن تداعيات الوضع الإنساني المتدهور في السودان يتطلب الوقف السريع للاقتتال. وأشاد الرىيس السيسي بالجهد الكبير التي اتخذته دول جوار السودان. جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات قمة دول جوار السودان.

“بوابة الأهرام”