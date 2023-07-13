رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى: الأزمة فى السودان تشكل تهديدًا وتحديًا للمنطقة بأكملها





قال فاوستين تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى:”أود تقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته على كرم الضيافة وحسن الاستقبال واستضافة قمة دول جوار السودان”.

وأكد رئيس جمهورية إفريقيا الوسطي أن الأزمة فى السودان تؤثر سلبًا على أمن المنطقة وتنميتها.

وتابع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى:”إننا نولى أهمية للهدف الخاص بعودة السلام فى السودان”، موضحًا أن الأزمة فى السودان تشكل تهديدا وتحديا للمنطقة بأكملها. جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات قمة دول جوار السودان.

“بوابة الأهرام”