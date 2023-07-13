رئيس إريتريا: نرفض أي تدخل خارجي في السودان تحت أي مُسمى





قال الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، إن بلاده ترفض أي تدخل خارجي في السودان تحت أي مُسمى، ومستعدون لدعم السودان بكل الطرق.

وأضاف أفورقي خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان في القاهرة، أنه لا يوجد أي مبرر للحرب في السودان، والمطلوب إعطاء فرصة للشعب السوداني لإنهاء الحرب وتحديد مستقبله، موجهًا الشكر لمصر على هذه المبادرة، قائلا:”نأمل في تفعيل آلياتها التنفيذية”.

وثمّن أسياس أفورقي رئيس أريتريا استضافة مصر لقمة دول جوار السودان، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على انعقاد هذه القمة. وأكد أفورقي أن هذه القمة تعتبر فرصة سانحة لشعب السودان؛ لإيجاد مخرجًا للأزمة. وأوضح أن مبادرة الرئيس السيسي لعقد هذه القمة هي مبادرة طيبة؛ لكنها خطوة أولى فى رحلة طويلة. وشدد رئيس أريتريا على أنه لا يوجد مبرر للحرب فى السودان. جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات قمة دول جوار السودان.

“بوابة الأهرام اليوم”