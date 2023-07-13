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بنك الخرطوم يعلن عن تشغيل فروع لخدمة تحويلات ويسترن يونيون

2023/07/13
بنك الخرطوم
بنك الخرطوم

أعلن بنك الخرطوم عن إعادة تشغيل بعض الفروع لتقديم خدمة التحويلات عبر ويسترن يونيون، وذلك بعد توقفها خلال الفترة الماضية بسبب الحرب.

ونشر البنك عبر صفحته الرسمية على “فسبوك”  قائمة بالفروع التي ستكون منافذ لتقديم الخدمة بولايات السودان وهي:

1- شندي
2- مدني
3- وادي حلفا
4- مروي
5- عطبرة
6- بورتسودان
7- الدبة
8-سنجة
9- دنقلا
10- كوستي
11- القضارف
12- كسلا
كما نوه البنك بأن استقرار الخدمة بالفروع المذكوره؛ مرتبط بإستمرار “الشبكة في الفرع” عطفاً على الظروف الراهنة المعلومة.

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