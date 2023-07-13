شاهد بالفيديو .. “معليش معليش لكن عندنا جيش” سودانية مسنة تتفاعل مع قوات العمل الخاص





أرسلت سيدة سودانية “مُسنّة”، عدة رسائل من خلال تفاعلها وتلاحمها مع قوات العمل الخاص التابعة للجيش السوداني، خلال تمشيطها لمنطقة “الشقلة”.

وقالت السيدة بحسب المقطع الذي تم رصده من قبل محرر “كوش نيوز” على منصة رقمية مؤيدة للجيش، بأنها تدعو للجيش السوداني بالحفظ والتغطية والنصر.

بينما تفاعل عشرات من المواطنين حول عدد من جنود القوات المسلحة السودانية وهم يكبرون ويهتفون، ويعلنون وقفتهم مع الجيش السوداني لحين تحقيق الانتصار على قوات الدعم السريع.

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الخرطوم – “كوش نيوز“