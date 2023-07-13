الدعامة يتَحَدون ياسر العطا وطارق الهادي بالظهور العلني ويتحدثون عن إصابة





تتحدث الصفحات المناصرة لقوات الدعم السريع عن إصابة الفريق أول ركن “ياسر العطا” وتتحداه بأن يواصل الظهور العلني الذي كان مستمراً في الأسابيع الماضية.

وبحسب ما رصد على شبكات التواصل الاجتماعي من محرر “النيلين” تساءلت أيضاً مجموعات النشر الإلكتروني للدعم السريع عن العميد طبيب “طارق الهادي”.

وقالت بحسب الرصد: “أين طارق الهادي ؟! نحن لم نعتاد منك هذا الصمت؟!

فهل تحول من لايفاتي إلى طبيب للعطا يداوي جرحه الغائر؟!

أين العطا الذي بدأ عملياته العسكرية بأم درمان، متوعداً الجميع بنظافتها في غضون 72 ساعة؟

وهل أضحت وعود العطا كذبة كسابقاتها من وعود طبيبه طارق الهادي؟

ام أن طارق الهادي عاد يزاول مهنته كطبيب العطا الذي ربما تعرض لإصابة بالغة الخطورة؟!

ولماذا لم يصرح العطا ولم يعطنا تنويراً بالعمليات العسكرية في أم درمان بعد انقضاء الـ 72 ساعة، أم أن الجرح كان عميقاً من الناحية النفسية والجسدية؟!

الخرطوم – “النيلين”